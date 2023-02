Un po’ fisico, un po’ digitale: il nuovo supporto per la musica è “phygital” - Tempostretto

Il QUARdisc è l'idea una startup italiana che unisce l’esperienza tangibile ai contenuti digitali. Prima uscita il 28 febbraio: “Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato”

Si presenta con una confezione che per peso, spessore e dimensioni ricorda l’esperienza tangibile e il fascino estetico tipico del vinile, ma la musica che contiene può essere ascoltata su un qualunque dispositivo che abbia un ingresso USB, oppure sullo smartphone attraverso l’App gratuita dedicata. Si chiama QUARdisc ed è la nuova idea di una startup italiana, realizzata nella sua parte digitale dalla società Arimas, e che nasce dalla passione per la musica di tre operatori del settore: Alex Petroni, Giampiero Signorazzi, Stefano Zappaterra. L’obiettivo è di offrire all’ascoltatore un’ottima qualità audio, la comodità dell’ascolto e la possibilità di interagire con il prodotto attraverso contenuti che saranno rilasciati di volta in volta. Ogni copia ha una sua numerazione progressiva di stampa, che la rende un pezzo unico e collezionabile.

Numero zero dedicato a Franco Battiato

Per il lancio del QUARdisco è stato scelto come “numero zero” un’opera dedicata ad uno dei più grandi artisti della musica italiana: “Invito al viaggio – concerto per Franco Battiato”, in uscita il 28 febbraio e già disponibile in preordine sul sito di Universal Music Italia (il costo è di 34,90 euro). “Non poteva che essere lui – spiegano gli ideatori di QUARdisc – perché Franco Battiato è sempre stato un sublime visionario, che riusciva a immaginare nuovi orizzonti descrivendoli con una musica ricca di memorie ma sempre in un linguaggio nuovo, usando la sua speciale magia per far viaggiare insieme tradizione e innovazione”. Nella riedizione dell’album in formato QUARdisc il maestro viene celebrato da 35 artisti, fra i quali: Max Gazzè, Carmen Consoli, Jovanotti, Mahmood, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Gianna Nannini, Subsonica, Emma, Arisa, Eugenio Finardi, Morgan, Paola Turci, Colapesce e DiMartino, Alice, Angelo Branduardi, Simone Cristicchi.

Dopo l’omaggio a Franco Battiato, nelle settimane successive seguiranno nuove uscite e saranno attivate nuovi funzioni dell’app.

Il Q-club per interagire con gli artisti

“QUARdisc – si legge nelle note di lancio – sostiene il valore della copertina come espressione artistica e concettuale, ispirato dall’attenzione che veniva data alle copertine negli anni d’oro della discografia, alcune delle quali non solo sono state silenziose protagoniste della storia di artisti celebri, ma riconosciute come vere e proprie opere d’arte pop”.

All’interno della copertina c’è un libretto di 16 facciate e una scheda. Quest’ultima presenta una memoria solida USB contenente due tipologie di file musicali di ottima qualità audio. Sovrastampato sulla scheda c’è un QR code, che consente all’acquirente di accedere all’App gratuita di QUARdisc, dove i file audio verranno immediatamente resi disponibili all’ascolto sullo smartphone. Con l’App esclusiva è possibile anche accedere a una serie di servizi e di informazioni: dettagli approfonditi sui brani, notizie particolari e contenuti di backstage dell’artista, oltre a un esclusivo micro-social denominato Q-club che mette in relazione artista e fan. L’utente potrà quindi partecipare attivamente interagendo con la community in diverse modalità, commentando con post e video, partecipando ad iniziative esclusive (esibizioni dell’artista online, meet&greet dal vivo, incontri saltuari online con lui) e se è in possesso di un Wallet personale, collegarsi al mondo NFT dell’artista così come certificare la propria partecipazione ai suoi eventi dal vivo.