Un “premio Oscar” in aula con Ciak scuola film Festival: a Messina la premiazione del concorso nazionale - Tempostretto

MESSINA – Dodici scuole premiate su oltre 70 partecipanti e 40 nomination, 15mila studenti coinvolti, cerimonia di consegna dei riconoscimenti, con un teatro Vittorio Emanuele gremito di ragazzi e studenti di ogni età per una festa dedicata al cinema, al suo mondo e ai suoi protagonisti, sullo schermo e dietro. E’ la sintesi della giornata di premiazione del Ciak scuola film festival, il concorso nazionale per la cinematografia scolastica, giunto alla tredicesima edizione, in corso a Messina, nei saloni del teatro Vittorio Emanuele: “Un vero e proprio premio Oscar per le scuole”, ha spiegato Sergio Bonomo, presidente della Fondazione Taormina Arte, co-organizzatrice dell’evento.

I premiati

A ricevere i riconoscimenti sono stati: Cirs sede di Gela per la sezione “colonna sonora” del corto “La libertà”, e del corto “tutto questo non è normale”; l’Istituto nautico Caio Duilio, menzione augurale di bentornato all’attività del Ciak Scuola; Cirs sede di Palermo per la migliore fotografia, il corto “La Città che hai dentro”; Cirs premiato come Ente per la più cospicua partecipazione al Ciak scuola con sedi dislocate in numerose provincie Siciliane; Esfo Messina per il migliore spot con il corto “Notre fil rouge”; Istituto Guttuso di Milazzo per il migliore backstage, con lo spot “Stop alla violenza” e sezione booktrailer per la migliore regia; il liceo Caminiti di Giardini Naxos vince la sezione booktrailer con i corti “Robinson Crusoe” e “La giara”.

Ed ancora: il liceo classico Maurolico di Messina per la migliore sceneggiatura con il corto “Piccole cose di valore non quantificabile”, e migliore interpretazione di attrici e attori; la scuola media Salvo D’Acquisto di Messina ha ricevuto la menzione speciale per il corto “Il segreto nel giardino”; l’istituto comprensivo di Torregrotta vince con il corto “Visioni capovolte” per la sezione Cips cinema per la scuola del Mim e del Mic; l’istituto tecnico Verona- Trento Majorana riceve una menzione speciale.

Al termine della premiazione, sono continuati i lavori del Ciak Scuola Film Festival con il laboratorio di cucina e lo show cooking “Ciak si gira in cucina” curato dalla sezione alberghiero dell’istituto Guttuso di Milazzo, i cui studenti si sono cimentati in un piatto “alla lampada”: bucatini all’amatriciana con la tecnica flambee ispirati alla celebre scena di Alberto Sordi nel film “Un americano a Roma”, accompagnati da un cocktail dry Martini”mescolato, non shakerato” come amava chiederlo l’agente 007 nei suoi numerosissimi film.