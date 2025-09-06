Un viaggio nell’Inferno in siciliano di Tommaso Cannizzaro

Anteprima della nuova stagione 2025/26 del Teatro Vittorio Emanuele
La Divina Commedia incontra la lingua siciliana nella traduzione del messinese Tommaso Cannizzaro, che restituisce ai versi danteschi nuove sonorità e un’anima mediterranea.
Un’opera che unisce poesia e teatro, riportando sul palcoscenico una versione unica dell’Inferno dantesco, resa ancora più viva dalle voci degli attori e dal dialogo con la musica dal vivo.
Un’esperienza che intreccia poesia, lingua e musica, per riscoprire l’Inferno dantesco attraverso lo sguardo e la voce di Tommaso Cannizzaro.
Regia e drammaturgia di Giampiero Cicciò
Con William Caruso, Eugenio Papalia, Giampiero Cicciò
Al pianoforte Marcello Conte
Biglietti: € 5,00
Abbonati: € 3,00 (fino a esaurimento posti)
Date e orari
venerdì 12 settembre | ore 18:30
sabato 13 settembre | ore 18:30
domenica 14 settembre | ore 18:30