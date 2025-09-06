Un viaggio nell’Inferno in siciliano di Tommaso Cannizzaro

Anteprima della nuova stagione 2025/26 del Teatro Vittorio Emanuele

La Divina Commedia incontra la lingua siciliana nella traduzione del messinese Tommaso Cannizzaro, che restituisce ai versi danteschi nuove sonorità e un’anima mediterranea.



Un’opera che unisce poesia e teatro, riportando sul palcoscenico una versione unica dell’Inferno dantesco, resa ancora più viva dalle voci degli attori e dal dialogo con la musica dal vivo.

Un’esperienza che intreccia poesia, lingua e musica, per riscoprire l’Inferno dantesco attraverso lo sguardo e la voce di Tommaso Cannizzaro.

Regia e drammaturgia di Giampiero Cicciò

Con William Caruso, Eugenio Papalia, Giampiero Cicciò

Al pianoforte Marcello Conte

Biglietti: € 5,00

Abbonati: € 3,00 (fino a esaurimento posti)

venerdì 12 settembre | ore 18:30

sabato 13 settembre | ore 18:30

domenica 14 settembre | ore 18:30