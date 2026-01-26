 Una linea Asm collega Mazzeo e Letojanni con la stazione ferroviaria

Redazione

lunedì 26 Gennaio 2026 - 15:01

L'azienda comunica il nuovo servizio bus, dopo la riattivazione della tratta Taormina-Catania. Ecco i dettagli

TAORMINA – Collegamento tra Letojanni e Mazzeo, colpite dal ciclone Harry, e la stazione ferroviaria. L’Azienda servizi municipalizzati (Asm) informa che “considerata la riattivazione della tratta ferroviaria Taormina-Catania, per agevolare gli studenti e i pendolari che usufruiscono del treno per
raggiungere gli istituti scolastici e i luoghi di lavoro, è stata attivata una linea dedicata che collega Letojanni e Mazzeo alla stazione ferroviaria Taormina-Giardini Naxos, dal lunedì al sabato, fino al completo ripristino della linea ferroviaria Messina-Taormina-Catania”.
La partenza del bus all’andata è stata fissata alle ore 07:05 dalla fermata di Mazzeo (piazza Pablo Pino), diretto alla stazione ferroviaria Taormina-Giardini Naxos, mentre al ritorno sono disponibili due corse con partenza dalla stazione ferroviaria alle ore 13:35 e alle ore 14:30 con capolinea a Mazzeo.
Il costo del servizio per i residenti del comprensorio (Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola e Gaggi) è pari a € 1.50 biglietto di solo andata o € 2.50 per andata e ritorno, o è possibile utilizzare l’abbonamento valido per tutte le altre linee di Asm.

