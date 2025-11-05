 Una Messina più attenta al benessere degli animali: pronta l'oasi felina a Sperone

Una Messina più attenta al benessere degli animali: pronta l’oasi felina a Sperone

Giuseppe Fontana

Una Messina più attenta al benessere degli animali: pronta l’oasi felina a Sperone

mercoledì 05 Novembre 2025 - 12:00

Domani la consegna della ditta. A breve la manifestazione d'interesse per la gestione. Minutoli: "Sul tema siamo la città più attenta della Sicilia"

MESSINA – La consegna dell’oasi felina a Sperone, rimandata la scorsa settimana per maltempo, avverrà domani. I lavori erano partiti a inizio anno, in un’area grande circa 4.600 metri quadrati, lungo la strada comunale Faro Superiore – Sperone, proprio nei pressi della Snam (qui il servizio). A dare la notizia della consegna è stato l’assessore con delega al Benessere e alla Dimora per gli animali Massimiliano Minutoli, intervenuto durante la quinta commissione presieduta da Raimondo Mortelliti.

Oasi felina di Sperone, i costi e l’affidamento

Minutoli ha parlato degli interventi per il benessere degli animali sul territorio, ricordando che l’oasi è costata in totale 160mila euro, 140 dal primo bando più altri 20 per ripristinare alcuni aspetti. Ci saranno giochi, tira graffi e altri strumenti per la “giocosità” dei gatti. La consegna della ditta avverrà alle 9.30 e Minutoli ha invitato tutti, dai consiglieri ai presidenti delle municipalità. E ha anche spiegato che a breve sarà pubblicata la manifestazione d’interesse per trovare l’associazione che gestirà l’oasi. L’iter per l’affidamento richiederà poche settimane.

Dall’oasi felina alla cura degli animali: “Messina più attenta”

L’assessore ha anche sottolineato durante la commissione come stia proseguendo il grande lavoro di sterilizzazione di cani e gatti sul territorio. Minutoli ha anche voluto puntare i riflettori sulla maggiore attenzione che si è posta sul tema negli ultimi anni. Ha ricordato che “Messina spende più delle altre città della Sicilia per la cura, il recupero degli animali feriti e il loro benessere. L’oasi felina di Sperone sarà un’oasi di emergenza. I gatti di colonia dopo le cure torneranno in colonia, quelli che potranno essere adottati saranno inseriti in questa campagna di adozione che stiamo portando avanti con i lions”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina
Caso Augliera. L’autopsia non scioglie i dubbi sul Tso mortale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED