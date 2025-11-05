Una Messina più attenta al benessere degli animali: pronta l’oasi felina a Sperone

Domani la consegna della ditta. A breve la manifestazione d'interesse per la gestione. Minutoli: "Sul tema siamo la città più attenta della Sicilia"

MESSINA – La consegna dell’oasi felina a Sperone, rimandata la scorsa settimana per maltempo, avverrà domani. I lavori erano partiti a inizio anno, in un’area grande circa 4.600 metri quadrati, lungo la strada comunale Faro Superiore – Sperone, proprio nei pressi della Snam (qui il servizio). A dare la notizia della consegna è stato l’assessore con delega al Benessere e alla Dimora per gli animali Massimiliano Minutoli, intervenuto durante la quinta commissione presieduta da Raimondo Mortelliti.

Oasi felina di Sperone, i costi e l’affidamento

Minutoli ha parlato degli interventi per il benessere degli animali sul territorio, ricordando che l’oasi è costata in totale 160mila euro, 140 dal primo bando più altri 20 per ripristinare alcuni aspetti. Ci saranno giochi, tira graffi e altri strumenti per la “giocosità” dei gatti. La consegna della ditta avverrà alle 9.30 e Minutoli ha invitato tutti, dai consiglieri ai presidenti delle municipalità. E ha anche spiegato che a breve sarà pubblicata la manifestazione d’interesse per trovare l’associazione che gestirà l’oasi. L’iter per l’affidamento richiederà poche settimane.

Dall’oasi felina alla cura degli animali: “Messina più attenta”

L’assessore ha anche sottolineato durante la commissione come stia proseguendo il grande lavoro di sterilizzazione di cani e gatti sul territorio. Minutoli ha anche voluto puntare i riflettori sulla maggiore attenzione che si è posta sul tema negli ultimi anni. Ha ricordato che “Messina spende più delle altre città della Sicilia per la cura, il recupero degli animali feriti e il loro benessere. L’oasi felina di Sperone sarà un’oasi di emergenza. I gatti di colonia dopo le cure torneranno in colonia, quelli che potranno essere adottati saranno inseriti in questa campagna di adozione che stiamo portando avanti con i lions”.