Una Terra di laghi e di mare, una riviera, le sue colline... e la storia continua - Tempostretto

Domenica 28 luglio alle ore 18:30 presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a Mortelle, si terrà la presentazione del nuovo libro di Andrea La Fauci, da titolo Una Terra di laghi e di mare, una riviera, le sue colline… e la storia continua.



Il libro è dedicato alla riviera nord di Messina, territorio al centro del

mediterraneo per almeno tre millenni, striscia litoranea di bellezza unica,

adagiata sullo stretto di Messina. La Fauci ha raccolto fonti storiche, orali, scritte ed illustrate, che ha annotato e trascritto, per ricostruire un cammino di secoli, approfondendo lo studio delle persone che hanno fatto la storia di questo territorio nel passato, raccontando e risaltando la caparbietà positiva della gente e della loro volontà di ricostruire, in questi luoghi devastati da eventi catastrofici naturali e bellici.



L’autore ha inoltre raccolto un’ampia documentazione archivistica e

bibliografica sulla storia dell’Ospizio Marino di Mortelle, denominato oggi

Istituto Marino, realizzato agli inizi del secolo scorso, che si qualificò nella cura della tubercolosi infantile per i moderni criteri della talassoterapia tra le eccellenze sanitarie.