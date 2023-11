Un'altra cassetta per deiezioni canine stracolma - Tempostretto

Una situazione che continua a ripetersi

La segnalazione WhatsApp al 366.8726275 evidenzia ancora una volta il problema delle cassette per deiezioni canine che in diverse zone della città risultano stracolme di sacchetti che finiscono anche a terra. La presidente di Messina Servizi ha più volte denunciato il modo improprio di utilizzare le cassette da parte di alcuni cittadini, con il risultato che le buste con le deiezioni dei cani non finiscono dentro i contenitori ma restano all’esterno. Siccome, però, il problema è piuttosto diffuso, una verifica interna sull’andamento del servizio ci sembra opportuna. Anche perchè potrebbe darsi il caso che i contenitori installati non siano sufficienti a sostenere le necessità di una crescente popolazione canina.