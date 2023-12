Un'Europa "che faccia sentire la sua voce": l'appello di Emma Bonino in piazza a Messina - Tempostretto

Il gruppo messinese di Più Europa ritornerà a Piazza Cairoli per sensibilizzare i cittadini. Perticari: "Porteremo con noi tutte le battaglie politiche del partito"

MESSINA – Più Europa torna in piazza domenica 17 dicembre per l’ultimo appuntamento prima delle feste natalizie. Il gruppo messinese, stavolta, vuole sensibilizzare la popolazione al fine di sottoscrivere l’appello lanciato da Emma Bonino su uno Stato europeo “in grado di far sentire la propria voce in politica estera, sui valori democratici, sull’immigrazione, sui cambiamenti climatici, sulla concorrenza economica, con un debito e una politica fiscale comune”.

L’appuntamento è presso piazza Cairoli (via Dogali lato monte) dove prosegue la sottoscrizione sulla partecipazione democratica dei messinesi che chiedono che venga votato il regolamento attuativo allo Statuto comunale. Giulio Perticari, portavoce messinese, ha affermato: “Porteremo con noi tutte le battaglie politiche che Più Europa sta affrontando come #ORATOCCAANOI e la proposta di Meglio Legale che ha superato le 20 mila firme”.