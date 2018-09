Corso intensivo di formazione per “Educatore professionale socio-pedagogico"

L’Università di Messina sta attivando, per l’anno accademico 2018/2019, il corso intensivo di formazione per la qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” previsto dalla Legge 215 del 27 dicembre 2017, comma 597; i termini e le modalità di preiscrizione/iscrizione al Corso saranno a brevissimo rese note, anche attraverso avviso pubblicato sulle pagine web dell’Ateneo.

Il Corso, così come previsto dalla citata normativa, è finalizzato a qualificare il personale in servizio presso le istituzioni socio-educative, sprovvisto del titolo di laurea, affinché sia in grado di operare con adeguate conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti, formali e non formali, del sistema italiano di istruzione, educazione e formazione.

La partecipazione al corso è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da attestare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Il corso sarà erogatonelle discipline previste al comma 593 della legge 215 del 27 dicembre 2017 e sarà articolato in 6 insegnamenti, rientranti tra quelli previsti dal Corso di Studio triennale in Scienze dell’Educazione (L19), ed in un project work, per complessivi 60 CFU.

In particolare sono previsti: n. 6 insegnamenti da 8 CFU ciascuno nei settori scientifico disciplinare M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 e M-FIL/03 (48 ore di lezione frontale ciascuno), la cui frequenza delle lezioni non è obbligatoria. I corsi si svolgeranno il giovedì e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 ed il sabato mattina. Tutti i materiali didattici saranno disponibili e consultabili sulla piattaforma e-learning dell’Ateneo. Alla fine di ogni insegnamento è prevista una prova di verifica scritta valutata in trentesimi e un Project Work pari a 12 CFU, atto a documentare il percorso di riflessione sull’esperienza professionale svolta dai partecipanti durante il corso.

Il costo complessivo del Corso è pari a € 900,00, oltre le spese di iscrizione (€ 30).

Si precisa infine che il Corso, così come disciplinato dalla l. 215/2017, non sostituirà in alcun modo la laurea in Scienze dell’Educazione, nè costituirà utile titolo di accesso ai servizi per la prima infanzia (normati questi ultimi dal Decreto Legge 65/2017 – Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni).