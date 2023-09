UniMe Games, la seconda edizione alla Cittadella dal 6 all'8 ottobre - Tempostretto

L'incubatore di idee "Crescendo" fa sapere che al calcio a 11, nuoto, pallavolo, basket e tennis si aggiungerà quest'anno la corsa

MESSINA – Dopo il successo della prima edizione, ad esattamente un anno di distanza, tornano dal 6 all’8 ottobre 2023 i giochi sportivi interdipartimentali dell’ateneo messinese, organizzati in collaborazione con l’Incubatore di Idee “Crescendo”.

Rispetto alla passata edizione, gli organizzatori fanno sapere che ci sarà una disciplina sportiva in più: la staffetta di podismo, circa 10 km da percorrere in quattro. Questa si aggiungerà nel programma degli altri sport confermati: calcio a 11, tennis (doppio misto), pallavolo, basket e nuoto (staffetta 4×50 metri), solo nel calcio non è prevista da regolamento una rappresentanza di sesso femminile.

Ci saranno novità anche per gli spettatori con il pubblico che sarà più coinvolto con delle attività speciali che saranno svelate, mentre ad ogni partecipante saranno anche assegnati 0,75 Cfu. Inoltre ci saranno premi per i migliori atleti di ciascuno sport.

Le iscrizioni sono già chiuse e alla cerimonia d’apertura (nell’immagine in evidenza quella della scorsa edizione), fissata per la mattina del 6 ottobre, sarà presente anche il rettore Salvatore Cuzzocrea e i rappresentanti dei 12 Dipartimenti universitari. Inizieranno poi subito i giochi con le finali che saranno tutte la domenica 8 ottobre con in serata la cerimonia di chiusura e la premiazione delle squadre vincitrici e dei singoli dipartimenti nel medagliere generale. A seguire una festa con Dj, fino alla mezzanotte.

Numeri e vincitori della passata edizione

Alla prima edizione degli UniMe Games hanno preso parte i 12 dipartimenti con circa 500 studenti/atleti per un totale in tutti gli sport di 50 squadre. A trionfare era stato il Dipartimento di Patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “Gaetano Barresi”, che si era aggiudicato l’oro nel calcio e nel nuoto conquistando anche l’argento, a cui si aggiunge il bronzo nel tennis.

Piazza d’onore per il Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali che conquista l’oro nel tennis, pallavolo e basket. Sul gradino più basso del podio il Dipartimento di Ingegneria, argento nel basket e bronzo nel nuoto.

Gli altri Dipartimenti che hanno conquistato medaglie: Giurisprudenza (argento nel calcio), Cospecs (argento nella pallavolo), Chibiofaram (argento nel tennis), Mift (bronzo nel calcio), Dimed (bronzo nella pallavolo).