UniMe, il professore Giuseppe Giordano nominato prorettore vicario - Tempostretto

Ordinario di Storia della filosofia del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

MESSINA – La Rettrice Giovanna Spatari ha firmato oggi il decreto con il quale il prof. Giuseppe Giordano, ordinario di Storia della filosofia del Dipartimento di Civiltà Antiche e moderne (Dicam), è stato nominato prorettore vicario dell’Università degli studi di Messina. E’ il primo passo della neo rettrice verso la composizione della squadra che la affiancherà nel corso del prossimo sessennio.

Giuseppe Giordano è professore ordinario di Storia della filosofia nel Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina (ex Facoltà di Lettere e Filosofia), di cui è il direttore dall’ 1 ottobre 2018. È stato coordinatore del Corso di Laurea triennale in Filosofia dell’ateneo di Messina. Ha fatto parte – in qualità di rappresentante eletto dell’area 11 – del Senato accademico fino al dicembre 2012 ed èstato delegato del rettore alla didattica di area umanistica (2013-2018). È stato inoltre eletto presidente della Commissione di Garanzia per il biennio 2016-2018.

Dal 2020 fa parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze umanistiche dell’Università di Messina. Dal 2021 è presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Horcynus Orca”, con sede a Messina. L’attività di ricerca di Giuseppe Giordano è fondamentalmente incentrata sull’analisi storicofilosofica dei rapporti fra scienza e filosofia.