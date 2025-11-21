UniMe, integrato il Collegio dei Prorettori con tre nuove nomine

La rettrice Spatari ha inoltre conferito due nuove deleghe

MESSINA – Nell’ambito dell’azione di potenziamento dell’organizzazione interna e dell’efficienza dei servizi di governance dell’Università di Messina, la rettrice Giovanna Spatari ha integrato il Collegio dei Prorettori e conferito due nuove deleghe. Sono stati nominati Prorettori:

•⁠ ⁠il prof. Carlo Vermiglio, Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia, che era già delegato della Rettrice al Bilancio e che ora, con il nuovo ruolo, si occuperà anche degli strumenti di reporting;

•⁠ ⁠il prof. Filippo Benedetto, Ordinario di Chirurgia Vascolare presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini morfologiche e finanziarie, già delegato alle Scuole di specializzazione, sarà Prorettore alla Sanità universitaria;

•⁠ ⁠la prof.ssa Marina Trimarchi, Associata di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze fisiche e Scienze della terra, già delegata alla Terza Missione, manterrà la stessa delega da Prorettrice.

Le nuove deleghe

Contestualmente, è stata conferita la delega alle Politiche di genere alla rof.ssa Vittoria Calabrò, Ordinaria di Storia delle Istituzioni politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, e già Presidente del Cug (Comitato Unico di Garanzia) dell’Ateneo.

La Prof.ssa Valentina Prudente, Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e

Giuridiche, ha ricevuto la delega alle Sedi decentrate.

“Le nuove nomine – afferma la rettrice Giovanna Spatari – rappresentano un ulteriore passo verso un modello di governance capace di rispondere con efficacia e rapidità alle necessità dell’Ateneo, migliorando i servizi, potenziando le attività strategiche e valorizzando competenze diversificate. La scelta di rafforzare le deleghe in settori chiave come bilancio, sanità, terza missione, politiche di genere e sedi decentrate conferma una visione inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile dell’Università di Messina”. La Rettrice ha, inoltre, formulato alle docenti e ai docenti nominati gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di una proficua collaborazione.