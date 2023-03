UniMe, si dimette il docente indagato per il concorso in magistratura - Tempostretto

Il professor Franco Astone si è dimesso dalla direzione del dipartimento di Giurisprudenza

MESSINA – Si è dimesso il professor Franco Astone, indagato dalla Procura di Roma nell’inchiesta sul concorso in magistratura. Il docente, direttore del dipartimento di Giurisprudenza, ha inviato le proprie dimissioni al rettore Salvatore Cuzzocrea.

Il Magnifico ieri aveva precisato che l’ufficialità della notizia dell’indagine per l’ateneo risale al novembre scorso e che erano state attivate le garanzie di legge in questi casi, che non prevedono provvedimenti sino alla definizione del procedimento penale.

L’inchiesta della Procura di Roma riguarda un presunto tentativo di abuso d’ufficio, nell’ambito del concorso per l’ammissione in magistratura, che coinvolge un membro della commissione e un candidato. Indagine commentata ufficialmente dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi.