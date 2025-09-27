Università, a Messina richiesti più di duemila posti letto

Il Mur comunica i dati sulla Sicilia: ltre 5.610 i posti letto finora richiesti attraverso il bando Housing finanziato dal Pnrr

A comunicarlo è il Mur. Sono state presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato in Sicilia grazie al bando Housing del ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. A comunicarlo lo stesso ministero.

Nello specifico ad Agrigento sono pervenute candidature per 82 posti letto, a Caltanissetta per 154 posti letto, a Catania per 1.728 posti letto, a Enna per 797 posti letto, a Messina per 2.237 posti letto, a Palermo per 436 posti letto, a Ragusa per 103 posti letto e a Siracusa per 78 posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il Mur ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

“L’investimento sull’housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “La straordinaria partecipazione in Sicilia al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario”, conclude la ministra.

Insieme al Bando Housing del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, “la strategia del Mur sulla residenzialità universitaria si concretizza attraverso la legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento da parte del ministero, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studentati”.

In Sicilia, fino ad ora, sono stati cofinanziati 815 nuovi posti letto con uno stanziamento di 66.668.571 euro.

Dal 2023 a livello nazionale, tramite il V Bando della legge 338/2000, sono stati cofinanziati 10 mila posti letto con oltre 800 milioni di euro.