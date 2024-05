Università, eletti i rappresentanti di Patologia umana e Biomorf

I due neo eletti, Gallo e Callea, fanno parte dell'associazione "Morgana"

MESSINA – In questi giorni, nei vari dipartimenti dell’Università degli Studi di Messina, si vota per le elezioni che rinnovano i membri del Consiglio degli studenti. Dopo le elezioni nel dipartimento di Economia, è stato il turno dei dipartimenti di Patologia umana e Biomorf, costituenti portanti del polo didattico del policlinico.

In particolare, Dario Gallo, consigliere di dipartimento a Patologia umana, è stato scelto dai componenti dello stesso consiglio in rappresentanza dell’intero dipartimento. Mentre la studentessa Juliana Callea, già dell’omologo ruolo, è stata preferita per la Consulta nel dipartimento Biomorf. Tutt’e due come membri dell’associazione Morgana. Entrambe le elezioni, poi, sono avvenute con quasi l’unanimità dei consensi; testimonianza del fatto che, al di là delle diverse provenienze associative, a UniMe si mantiene un sistema di serena collaborazione tra molte delle diverse realtà studentesche.

Il Consiglio degli Studenti, o Consulta studentesca, è un organo unitario di rappresentanza degli studenti, composto, come accennato, da un rappresentante per ogni dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio dura in carica due anni e ha il potere di esprimere parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione riguardanti il diritto allo studio, la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti, il bilancio di previsione in merito ai fondi destinati ai servizi per gli studenti ed alle attività culturali, i servizi per gli studenti, la programmazione triennale dell’Università (per quanto di competenza).