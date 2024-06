“Valore sociale ed economia della conoscenza” con il Lions

Il passaggio della campana a Messina

MESSINA – Il valore qualitativo delle ricadute delle attività, svolte nel territorio, e il valore sociale quale motore idoneo per innestare meccanismi di qualificazione dei service nella comunità hanno costituito le esposizioni della XIV Charter Night e del Passaggio della Campana tra la Presidente uscente Rosalia Paola Iorio e il Presidente entrante Lina Panella. Incontri e percorsi progettuali, ha esordito Iorio, hanno svolto funzioni distinte, ma anche interdisciplinari e interclub tali da divenire fattori dinamici per le energie del territorio. Services e temi come realizzazioni compiute e come testimonianze di esperienze.

Coinvolgimento del tessuto sociale non in termini di restrittivo significato strumentale, ma piuttosto come strategia di comunicazione personalizzata. Il Presidente Panella ha ricordato che i Lions sono costruttori di idee e offrono credibilità mediante concreti piani di intervento con capacità acquisite, assumendo sempre più lo status di cerniera tra collettività, progettualità e territorialità. I Lions “servono”, i Lions sono “attivi”, i Lions “assegnano” sussidi, e i componenti il Consiglio Direttivo e tutti soci del club partecipano per la crescita e per lo svolgimento, assicurando vitalità per il conseguimento degli obiettivi. Gli interventi del Presidente di Zona Maria Francesca Scilio e del Presidente della III Circoscrizione Anna Capillo hanno evidenziato le azioni e le iniziative del club, che hanno permesso di sviluppare complete strategie e piani d’azione al fine di raggiungere obiettivi e servizi forniti. I Pdg (Past governatore distrettuale) Giuseppe Scamporrino e Francesco Freni Terranova hanno dato risalto alle opere compiute a fronte di bisogni sempre più numerosi, a emergenze congiunturali e parziali, al sovraccarico delle strutture pur nella pluralità delle diverse componenti e con una fattura intelligente del territorio.

Nel corso della manifestazione Lucrezia Lorenzini ha ricordato la figura del socio Giuseppe Magaudda, recentemente scomparso. Il riconoscimento dello Chevron 10 anni è stato dato a Sebastiano Tamà e il 1° Premio del Concorso per l’Educazione Civica, assegnato all’Istituto Comprensivo Vittorini, è stato ritirato dal Dirigente Scolastico Giovanni Maisano. E’ stato affiliato un nuovo socio, Giovanna Caffarella. Il Presidente Panella ha presentato il Consiglio Direttivo per l’Anno Sociale 2024-2025, che risulta così composto: Immediato Past Presidente, Rosalia Paola Iorio; Primo Vice Presidente, Patrizia Vivarelli; Secondo Vice Presidente, Matteo Oliveri; Segretario, Marina Scimone; Tesoriere, Matteo Oliveri; Cerimoniere Anna Lina Troina, Coordinatore LCIF, Rosalia Paola Iorio; Presidente Comitato Soci, Nunzio Santoro, Presidente Comitato Service, Consuelo Maisano; Presidente Statuto e Regolamento, Giuseppe Freni; Presidente Comitato Marketing, Lucrezia Lorenzini; Presidente Tecnologie Informatiche, Salvatore Grasso; Censore, Francesco Colavita. Consiglieri: Angela Busacca, Maria Teresa D’Agostino, Elio Gulletta, Marisa Volpini. Presenti Officers Distrettuali e di Club, e Presidente e Segretari della III e della IV Circoscrizione.

Ha concluso il Past presidente del Consiglio dei governatori Md (Multidistretto) 108 Italy e Gwa (Good willl ambassador) Salvatore Giacona, che ha ricordato la difesa dei valori da parte del Lions International e la consapevolezza da parte di ogni club del proprio sapere e, perché no, dell’essere eccellenza nello smarrimento degli anni attuali nell’immenso serbatoio di termini opachi e polverosi. Elementi quali la solidarietà e l’operosità saldano l’appartenenza ai principi e ai valori lionistici, rivelando in tal modo la saldezza a procedere lungo la compiutezza di attività esemplari nei progetti umanitari.