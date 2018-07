Si stacca cornicione in centro, nessun ferito

Tanta paura ma nessuna seria conseguenza per i passanti che stasera intorno alle 18 si trovavano in via Cesare Battisti, nei pressi della Casa dello Studente dove un cornicione si è staccato dai piani alti di un palazzo, precipitando sul marciapiede dell'isolato di fronte.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, dopo aver verificato che il grosso masso si era staccato dal quarto piano dell'isolato all'angolo con via Ettore Lombardo Pellegrino.