Venetico. Domani l’ultima replica del presepe vivente

VENETICO – Grande successo di pubblico nel piccolo borgo di Venetico per la decima edizione del presepe vivente organizzato dall’associazione “Venetico per tutti”, con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con la parrocchia San Nicolò di Venetico superiore e altre associazioni del territorio, nelle giornate del 26 dicembre e del primo gennaio.

La manifestazione religiosa, ispirata alle tradizioni popolari in costumi d’epoca, si terrà anche il prossimo 6 gennaio dove, a conclusione, si svolgerà la processione del bambinello che, attraverso i luoghi del presepe, raggiungerà la chiesa parrocchiale San Nicolò.