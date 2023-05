Vento fortissimo a Messina e provincia. Albero cade davanti alla galleria Capo d'Orlando - Tempostretto

Danni soprattutto sulla zona tirrenica e nebroidea

Forti raffiche di vento, come previsto, stanno sferzando la provincia di Messina, in particolare la zona tirrenica e nebroidea.

Un albero è caduto anche in autostrada, davanti alla galleria Capo d’Orlando, in direzione Palermo. Per consentirne la rimozione, è stato chiuso il tratto tra Brolo e Rocca di Caprileone, ma alcuni automobilisti sono rimasti bloccati. Disagi anche sulla strada statale 113, lungo tutto il tratto compreso tra Brolo e Torrenova, e sulla strada a scorrimento veloce verso i paesi nebroidei (Galati Mamertino, Tortorici e San Salvatore di Fitalia).

Sempre a Capo d’Orlando, vicino alla stazione, un albero è caduto davanti a un bus, l’autista è riuscito a frenare in tempo. Altro albero caduto in contrada San Martino e vigili del fuoco al lavoro per rimuoverlo. Danni anche al Palacultura e, in via Trazzera Marina, ad alcuni gazebo.

A Messina una vetrata è crollata da un palazzo in viale San Martino, all’altezza dell’incrocio con via Ettore Sacchi. Per fortuna in quel momento non passava nessuno.

Rallentamenti anche nei trasporti, sia nelle ferrovie sia in mare. Interrotti i collegamenti con le isole Eolie, a Lipari allagata l’area del porto di Sottomonastero e la frazione di Canneto.