Uragano Ulrike, il mare invade i lungomari della zona tirrenica di Messina VIDEO

Criticità maggiori a Rodia, danni su tutta la costa da Acqualadrone a Ponte Gallo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’uragano Ulrike ha colpito il particolar modo la zona tirrenica di Messina. La mareggiata si è abbattuta sui villaggi costieri di Rodia, San Saba, Acqualadrone e Ponte Gallo. “Le criticità maggiori si registrano a Rodia dove il mare ha invaso la strada e il lungomare è impraticabile”, racconta il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano.

“Lungomare di Rodia interrotto”

“Da stamattina sono sul territorio per verificare i disagi e le criticità”, prosegue Pagano. “Di fatto a Rodia il lungomare è interrotto perché la già fatiscente ringhiera arrugginita è divelta e blocca la carreggiata. Inoltre delle barche sono state trascinate dal mare sulla strada”. Si sono registrati danni anche sul versante collinare, con la caduta di diversi alberi. “Si tratta di alberature prive di vita perché attraversate dagli incendi estivi degli ultimi anni, quindi con il vento cadono rapidamente. Siamo di fronte ad un evento eccezionale però il territorio sta mostrando tutte le sue vulnerabilità”, conclude il presidente.