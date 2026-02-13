 Uragano Ulrike, il mare invade i lungomari della zona tirrenica di Messina VIDEO

Uragano Ulrike, il mare invade i lungomari della zona tirrenica di Messina VIDEO

Silvia De Domenico

Uragano Ulrike, il mare invade i lungomari della zona tirrenica di Messina VIDEO

venerdì 13 Febbraio 2026 - 13:15

Criticità maggiori a Rodia, danni su tutta la costa da Acqualadrone a Ponte Gallo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’uragano Ulrike ha colpito il particolar modo la zona tirrenica di Messina. La mareggiata si è abbattuta sui villaggi costieri di Rodia, San Saba, Acqualadrone e Ponte Gallo. “Le criticità maggiori si registrano a Rodia dove il mare ha invaso la strada e il lungomare è impraticabile”, racconta il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano.

“Lungomare di Rodia interrotto”

“Da stamattina sono sul territorio per verificare i disagi e le criticità”, prosegue Pagano. “Di fatto a Rodia il lungomare è interrotto perché la già fatiscente ringhiera arrugginita è divelta e blocca la carreggiata. Inoltre delle barche sono state trascinate dal mare sulla strada”. Si sono registrati danni anche sul versante collinare, con la caduta di diversi alberi. “Si tratta di alberature prive di vita perché attraversate dagli incendi estivi degli ultimi anni, quindi con il vento cadono rapidamente. Siamo di fronte ad un evento eccezionale però il territorio sta mostrando tutte le sue vulnerabilità”, conclude il presidente.

mareggiata messina tirrenica
mareggiata messina tirrenica
mareggiata messina tirrenica

Un commento

  1. Luciano 13 Febbraio 2026 17:47

    Con buona pace di Trump che nega il cambiamento climatico e i suoi effetti.
    Però:
    avete/abbiamo voluto il “lungomare”?
    invece di lasciare la linea di costa com’era?
    Questo è quello che dovevamo aspettarci.
    E che sempre di più ci aspetta in futuro.
    Leggiamo fino in fondo gli articoli del bravissimo Daniele Ingemi.
    E non facciamo le vittime per ciò che Noi (i nostri padri, i nostri nonni) abbiamo fatto.
    E non votiamo più chi pensa solo alla sacchetta…

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Ex Fiera di Messina, “apertura del parco urbano prima dell’estate”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED