Verifiche in un cantiere a Scaletta, multa di 6mila euro al responsabile - Tempostretto

Accertata la presenza di due travi in cemento armato dalle quali fuoriuscivano spuntoni in ferro pericolosi

SCALETTA ZANCLEA – Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal comando provinciale Carabinieri di Messina, i militari della Compagnia di Messina Sud e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere allestito a Scaletta Zanclea.

All’esito dei controlli, non sono emerse gravi violazioni né sono state riscontrate situazioni di irregolarità degli operai presenti in cantiere. Tuttavia i carabinieri hanno accertato la presenza di due travi in cemento armato dalle quali fuoriuscivano spuntoni in ferro che ostacolavano, rendendo pericoloso, il transito delle persone e dei mezzi nel cantiere e, pertanto, il responsabile è stato deferito alla competente autorità giudiziaria ed a suo carico è stata irrogata un’ammenda per l’ammontare di circa 6.000 euro.