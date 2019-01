Si è svolta questa mattina, presso la sala Ovale di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione del Progetto Resilienza “Dalla tragedia ad una nuova Messina”, organizzato dal Comitato Cittadino “100 Messinesi per Messina 2MILA8” e dal Liceo classico Francesco Maurolico, in collaborazione con l’Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio di Messina ed il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa prevede un ciclo di eventi che avranno luogo presso scuole e sedi istituzionali di Messina e di Reggio Calabria, il 28 di ogni mese, in ricordo del terremoto del 1908. Ciò che anima il progetto non è la mera commemorazione della tragedia, ma la volontà di scuotere le coscienze dei messinesi, spingendoli ad attivarsi e a fare qualcosa di concreto per risollevare la propria città.

La prima giornata si terrà lunedì 28 gennaio, alle ore 10,00 presso l’Aula Magna del Liceo Maurolico e avrà come relatore il prof. Giuseppe Rando, ordinario di letteratura italiana, che relazionerà sul tema “Vittime e testimoni del terremoto di Messina”.

“Invece di concentrare tutte le iniziative nella giornata dell’anniversario del terremoto, abbiamo deciso di organizzarne una ogni 28 del mese, fino al prossimo dicembre” ha spiegato il prof. Piero Chillè, coordinatore del comitato.

“Questo progetto – ha aggiunto il professore – rappresenta la volontà di fare qualcosa di nuovo. Le celebrazioni sono importanti, ma la nostra città ha bisogno di una spinta per rinascere”. Tra i presenti, anche l’esperto del sindaco per le attività di Protezione civile, l’ing. Antonio Rizzo, che ha portato i saluti del primo cittadino Cateno De Luca e dell’ass. alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

“Mi fa piacere collaborare con voi per queste iniziative – ha dichiarato l’ing. Rizzo- perché è importante creare occasioni per riflettere e per portare avanti dei progetti concreti, per cui vi ringrazio e ribadisco che sarò al vostro fianco per i prossimi eventi”.

In seguito, a prendere la parola è stato il prof. Josè Gambino, presidente del comitato scientifico di “100 Messinesi per Messina 2MILA8”, che ha illustrato una delle iniziative inserite nel programma del progetto, che riguarda la riqualificazione del cuore urbano di Messina ed in particolare Largo Risorgimento, Piazza Cairoli e Piazza del Popolo, come sistema integrato di “Piazze della Creatività”. Sull’argomento è intervenuto anche l’ing. arch. Livio Lucà Trombetta, che è autore del progetto che prevede la pedonalizzazione del Largo Risorgimento e l’allocazione di un monumento per ringraziare coloro che hanno aiutato Messina dopo il terremoto.

“Il progetto si chiama resilienza – ha aggiunto il prof. Giuseppe Restifo, che sarà relatore ad uno dei prossimi incontri – perché con tale termine si vuole descrivere la capacità di una popolazione colpita da una catastrofe di autoripararsi e di immaginare una prospettiva di futuro per la quale andare avanti”. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato inoltre, anche la prof. Caterina Oteri che leggerà dei brani significativi in occasione del primo appuntamento lunedì al liceo Maurolico, l’avv. Lillo Ferrara, il presidente dell’ordine degli Avvocati avv. Vincenzo Ciraolo e l’avv. Nicola Nastasi, che prenderanno parte ad una delle giornate previste, presentando un lavoro sulla storia dell’avvocatura a Messina prima e dopo il sisma del 1908.

La giornata conclusiva del progetto Resilienza avrà luogo il 28 dicembre, e in tale occasione si procederà alla premiazione degli elaborati di tre studenti delle scuole superiori che parteciperanno alle iniziative.