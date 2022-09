Verso le elezioni, Palazzolo: “A Messina richiesta di soldi in cambio di voti” - Tempostretto

Lo dice il segretario regionale in Sicilia di Azione, che annnuncia un esposto in Procura

https://www.facebook.com/giannipalazzoloazione/videos/1182628799274574/

Soldi in cambio di voti. È la richiesta ricevuta da Gianni Palazzolo, segretario regionale in Sicilia di Azione e candidato alle Politiche del 25 settembre, che ha presentato un esposto in Procura per denunciare l’accaduto.

“Ho presentato un esposto alla Procura di Messina”

In particolare, sulla sua pagina Facebook, il candidato alla Camera dei deputati per Azione e Italia Viva così si è espresso: “Ho davvero l’amaro in bocca. Il consenso non si compra. Il voto deve essere sempre libero. Ho presentato un esposto in Procura a Messina”.