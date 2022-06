Vertenza Blu Jet. Dopo l'ok della Regione i sindacati chiedono confronto al Gruppo Fs - Tempostretto

L'assessorato regionale al lavoro ha confermato la legittimità delle rivendicazioni di Filt Cgil e Uiltrasporti Sicilia che adesso chiedono un confronto con il gruppo Ferrovie dello Stato

MESSINA – Giunge a Filt Cgil e Uiltrasporti Sicilia, con nota ufficiale datata 28 giugno 2022, a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia Gaetano Sciacca, il parere favorevole in merito all’applicazione del contratto delle attività ferroviarie per i lavoratori marittimi nello Stretto di Messina impiegati nei mezzi Blu Jet.

Nei mesi scorsi i segretari generali di Filt Cgil e Uiltrasporti Sicilia, Franco Spanó e Agostino Falanga e i segretari generali di Messina Carmelo Garufi e Michele Barresi, in un incontro tenuto presso la Direzione dell’assessorato regionale al lavoro, avevano esposto le ragioni della vertenza che ha portato a 12 scioperi sullo Stretto contro il dumping contrattuale applicato ai lavoratori marittimi di Blu Jet.

I sindacati: “Adesso si apra un’interlocuzione”

Nel documento il Dirigente Generale, che ricostruisce in maniera capillare le basi della vertenza, conclude affermando come ragionevolmente il servizio espletato dai lavoratori della Blu Jet possa rientrare nell’alveo del Contratto nazionale della mobilità area contrattuale attività ferroviarie indicando altresì come il legislatore in questi anni stia riformando il mercato del lavoro attraverso l’istituzione del contratto unico del lavoro per evitare precarietà e diversi trattamenti economici nei confronti dei lavoratori.

“Acquisiamo il parere favorevole della Direzione regionale dell’assessorato al lavoro – concludono Filt Cgil e Uiltrasporti Sicilia – a conferma della giustezza delle nostre rivendicazioni ed auspicando che l’indirizzo autorevole dato dall’ente regionale preposto spinga il Governo Nazionale, più volte interessato alla vertenza, a dare direttive precise al Gruppo Fs sulla natura contrattuale da applicare e si apra così una interlocuzione proficua tra le parti a tutela dei diritti dei lavoratori Blu Jet”.