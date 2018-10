Lavoratori Liberty Lines. Ugl sollecita il Ministero

«Il Ministro dei Trasporti avvii le procedure per il bando di gestione e individui, al contempo, una modalità transitoria preservando la continuità lavorativa del personale da anni utilizzato». È quanto dichiarato da Antonino Sciotto e Giacomo Nicocia, segretario provinciale Ugl e segretario della federazione provinciale “Ugl – Mare e Porti”, che sono intervenuti sulla vicenda della mancata proroga del contratto di servizio alla Liberty Lines per la tratta Messina – Reggio Calabria.

Scongiurare il procedimento di licenziamento attivato, in coerenza con le indicazioni e le funzioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, è l’auspicio dei due esponenti sindacali, protagonisti dell’ennesimo appello lanciato a poche ore dall’incontro programmato per l'avvio della procedura di licenziamento del personale Liberty Lines. «Non va sottaciuto – concludono Sciotto e Nicocia - che l'interlocutore principale è e rimane il Ministero, a cui spetta di individuare e indicare il percorso da seguire per il buon esito della vertenza».