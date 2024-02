Via Adolfo Celi, “l’asfalto nuovo è già danneggiato”

Il consigliere comunale Dario Carbone lancia l'allarme

Il manto stradale di via Adolfo Celi è stato rifatto da poco. E già “la sede stradale presenta dei cedimenti e degli smottamenti importanti ed alcune buche profonde” – dice il consigliere comunale Dario Carbone.

“Un pericolo costante per i fruitori della strada e, in caso di incidenti stradali, non è da escludere la responsabilità dell’Ente. Occorrerà pertanto vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori, acquisendo informazioni e documentazione utile da parte del dirigente, del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e dell’Impresa esecutrice”.

Carbone interroga il sindaco Federico Basile “sulla corretta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale nella zona Sud della città di Messina ed in particolare in via Adolfo Celi di fronte al supermercato “Lidl” ed all’incrocio con il villaggio Unrra”.