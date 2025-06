Via Bonsignore, le baracche non ci sono più. Ora servono progetti concreti FOTO

Da anni si parla di abbattere la prima parte dell’ex massicciata ferroviaria e di fare una pista ciclabile nella seconda

Il volto di via Bonsignore è cambiato. La demolizione della micro baraccopoli, che per decenni ha deturpato l’area, è completata e ora lo spazio è completamente bonificato e restituito al decoro urbano. Dopo la complessa rimozione dell’amianto dai tetti, adesso di quelle baracche non resta più nulla, solo una rete a protezione dell’area.

Il futuro dell’area

Con l’eliminazione delle baracche, si ripropone la questione del futuro di questi spazi liberati. Se ne discute da anni ma i progetti concreti restano bloccati.

La proposta principale, avanzata dalla III Municipalità, riguarda l’abbattimento dell’ex massicciata ferroviaria, oggi in disuso, per liberare ulteriori spazi e migliorare la viabilità. Un’operazione che potrebbe estendersi fino al vecchio ponte di Gazzi, dove da tempo è stata ideata la realizzazione di un parcheggio. Già a ottobre 2020, in occasione di una visita dell’allora assessore regionale Marco Falcone, la Regione e il Comune di Messina si erano impegnati a portare avanti l’iniziativa per un parcheggio da 135 posti a Provinciale. Sono trascorsi quasi cinque anni da quell’impegno, ma non si sono registrati passi avanti concreti.

La pista ciclabile

Per la parte più a monte, invece, l’idea è di mantenere in piedi la struttura e realizzare una pista ciclabile, da Gazzi all’ex stazione di Camaro. L’obiettivo è quello di creare un tracciato “immerso nel verde con panorami mozzafiato”, offrendo ai cittadini un’oasi di tranquillità e un’opportunità unica per la mobilità dolce e il cicloturismo. Anche in questo caso, però, non si è andati oltre le buone intenzioni.

La bonifica è un passo fondamentale, ma la sfida sarà trasformare questi spazi in risorse per la città, superando finalmente le lunghe attese e le promesse non mantenute che hanno caratterizzato finora i progetti di riqualificazione.