Via Consolare Pompea. I birilli divelti lasciati in strada insieme a terra e sabbia

La delimitazione delle carreggiate non ha funzionato ma bisogna almeno garantire il decoro

Dovevano servire a delimitare le due carreggiate e contribuire alla sicurezza di una strada che, purtroppo, negli anni è stata anche teatro di incidenti mortali. Ma i birilli di plastica installati per dividere le corsie, pensati per aumentare la sicurezza in via Consolare Pompea, sono oggi quasi tutti divelti, creando un pericolo piuttosto che una protezione.

Peggio ancora, i resti di questi separatori, insieme a terra e sabbia accumulata nelle isole di traffico, rimangono a terra, offrendo uno spettacolo di incuria e disordine. Questa soluzione si è dimostrata inefficace, poiché basta un’automobile parcheggiata male per costringere mezzi più grandi, come autobus o ambulanze, a passarci sopra e distruggere i birilli.

Abbiamo dovuto attendere le acrobazie delle Frecce Tricolori del 2 e 3 agosto per vedere la strada e la pista ciclabile interessate da interventi di pulizia e manutenzione. Ma i birilli e la terra sono rimasti lì.

La soluzione più semplice e necessaria sarebbe un intervento immediato per rimuovere i birilli ormai inservibili e pulire la terra e la sabbia accumulate. La sicurezza e il decoro di una delle vie più importanti di Messina non possono dipendere da eventi sporadici.

Il parcheggio di Paradiso

In via Consolare Pompea si attende anche l’apertura del parcheggio di Paradiso. Chiuso da fine luglio 2022, a causa dell’erosione costiera, ora i lavori sarebbero finalmente terminati ma l’area di sosta è ancora oggi inaccessibile. L'”obiettivo” di tenerlo chiuso per il quarto intero agosto consecutivo è vicino, con buona pace di residenti, commercianti e bagnanti.