Isola pedonale natalizia. Mille Vetrine: "Il Comune non ci ha ancora risposto"

MESSINA - Lo scorso 11 ottobre una richiesta di incontro all'assessore al commercio, Dafne Musolino, lo scorso 8 novembre un sollecito formale anche al sindaco Cateno De Luca. "Chiediamo - ha scritto il presidente dell'associazione Mille Vetrine, Sandro Penna - di voler concedere alla città di Messina il tanto atteso appuntamento con la pedonalizzazione natalizia della Via dei Mille e traverse. E' necessario avere una tempestiva comunicazione delle decisioni in merito, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza dell’evento che quest’anno potrebbe svolgersi dal 1 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, in funzione dei costi fissi dei quali si fanno carico sia gli operatori commerciali all’interno dell’isola sia gli sponsor vicini alla manifestazione, e che possono così essere spalmati su di un periodo di circa 40 giorni. Le zone da pedonalizzare sarebbero essere le stesse del 2017. Siamo ovviamente disponibili a incontrare i funzionari preposti per concordare le modalità operative ed aspetti logistici".

Ora l'associazione si dice "in fiduciosa attesa. Pur comprendendo gli impegni e le scadenze che la giunta si trova ad affrontare, dal momento che non chiediamo contributi e che negli ultimi 15 anni abbiamo fatto sempre con nostre risorse economiche e con quelle degli sponsor, ci basterebbe solo un sì o un no. Un sì tempestivo ci consentirebbe allestire un isola pedonale decorosa, un sì tardivo produrrebbe solo una strada chiusa al traffico, un diniego della pedonalizzazione priverebbe Messina ed i suoi cittadini di una tradizione ormai consolidata e fortemente apprezzata".

Sul tema anche il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che però focalizza l'attenzione anche sul dopo Natale e quindi sulle isole permanenti. "Qualsiasi proposta non potrà basarsi sull'apposizione di qualche transenna in mezzo alla strada e delle solite modifiche viarie, in mancanza di una seria progettualità a 360 gradi che preveda numerosi provvedimenti sostenibili e integrati. Il rischio è quello di creare delle isole pedonali che congestionerebbero ulteriormente la viabilità senza apportare alcun beneficio. Le aree pedonali vanno integrate con servizi fondamentali per la mobilità, quali una vera Ztl, offerte di car e bike sharing, bus navette di collegamento e l’efficientamento del trasporto su guida vincolata, senza dimenticare le rampe per disabili in tutti gli incroci, semafori intelligenti, l’urgente ampliamento della flotta esistente e opportuni incentivi per l’utilizzo dei parcheggi pubblici. I segnali mandati da questa Amministrazione, però, non sono per nulla confortanti. In appena quattro mesi – concludono gli esponenti del M5S – è stato distrutto quanto di buono aveva da offrire il servizio di trasporto pubblico, ottenendo il risultato di congestionare ancor di più il centro cittadino di mezzi privati. Auspichiamo che, almeno nella pedonalizzazione di specifiche porzioni della città, non si operi con la stessa improvvisazione e approssimazione mostrata nella gestione degli autobus e del tram».