Dopo trenta giorni consecutivi di attività, prima pausa dall'episodio avviato alle 23:38 del 20 ottobre

Prima pausa sul fronte dello sciame sismico che ha interessato l’area delle Eolie e del Tirreno meridionale. Per la prima volta dalle 23:38 del 20 ottobre, cioè esattamente un mese dopo l’inizio della sequenza, non risultano nuove scosse localizzate in quel settore nei dati di monitoraggio sismico del 20 novembre.

Un mese di attività continua sotto osservazione

Dalle 23:38 del 20 ottobre la zona tra l’arcipelago eoliano e il Tirreno meridionale aveva fatto registrare con continuità eventi sismici di varia intensità e profondità tutti i giorni. Il fatto che il 20 novembre sia trascorso senza scosse nell’area rappresenta un dato di rilievo per chi segue l’evoluzione del fenomeno, pur senza poter parlare di una chiusura definitiva della fase di osservazione.

Gli ultimi eventi registrati prima della pausa

Nei giorni immediatamente precedenti, i sismografi avevano continuato a rilevare diverse scosse nel Tirreno meridionale e nelle Eolie. Il 18 novembre erano stati registrati vari eventi, tra cui magnitudo locali comprese tra 2,3 e 3,0 a diverse profondità, mentre il 19 novembre si erano aggiunte altre scosse, fino alla magnitudo 3,5 rilevata alle 13:14 nella zona delle Isole Eolie a circa 204 chilometri di profondità.

Nel corso del 20 novembre, in Sicilia, l’attività segnalata dai rilevamenti si è spostata altrove, con la scossa di magnitudo 2,4 registrata alle 9:13 a 4 chilometri a ovest di Bronte, nel Catanese, a 25 chilometri di profondità, mentre nell’area eoliana non si sono verificati nuovi episodi.

Dopo un giorno di pausa, però, nuova scossa nel solito punto a nord ovest di Alicudi, registrata stanotte alle 2.10, con magnitudo 2.4 a una profondità di 28 km.