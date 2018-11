Due ausiliarie Atm trovano un portafogli con 1550 euro e lo riconsegnano

Hanno ritrovato un portafogli che conteneva 1550 euro in contanti, diverse carte di credito e documenti e lo hanno immediatamente portato ai Carabinieri che subito hanno provveduto a riconsegnarlo alla legittima proprietaria. E’ successo a Messina, questa mattina, in pieno centro città.

Protagoniste dell’episodio due ausiliarie della sosta dell’Atm che intorno alle 12, mentre erano in servizio sulla via Santa Cecilia, hanno avvistato il portafogli sul marciapiede nei pressi del Bar dello Sport. Lo hanno raccolto e quando lo hanno aperto per controllare se vi fossero i documenti per identificare il proprietario con grande sorpresa hanno visto che vi era una grande somma di denaro in contanti. Ben 1550 euro.

Così hanno immediatamente raggiunto la vicina stazione Arcivescovado dei Carabinieri in via dei Mille per consegnare il “ricco” portafogli alle forze dell’ordine che, immediatamente, si sono attivate per rintracciare il legittimo proprietario.

Dai documenti è emerso che apparteneva ad una donna che poco dopo ha raggiunto la stazione, dove ha potuto recuperare il portafogli con tutto il suo contenuto. La donna ha ringraziato le due ausiliarie per il gesto compiuto.

Francesca Stornante