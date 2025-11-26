 Via Taormina, le 4 famiglie tra le baracche demolite. Siracusano: "Ci sono 10 bambini"

Via Taormina, le 4 famiglie tra le baracche demolite. Siracusano: “Ci sono 10 bambini”

Redazione

Via Taormina, le 4 famiglie tra le baracche demolite. Siracusano: “Ci sono 10 bambini”

mercoledì 26 Novembre 2025 - 13:04

La sottosegretaria torna sulla vicenda delle famiglie in emergenza abitativa

“Sto seguendo con grande attenzione l’assurda vicenda di quattro famiglie messinesi, con dieci bambini – tra cui un neonato -, costrette a vivere nelle baracche del rione Taormina, sotto tetti in eternit, tra pareti annerite dalla muffa e fogne a cielo aperto. Una delle situazioni più gravi, tra le tante, a cui ho assistito nelle baraccopoli della città”.

Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, fa un secondo appello dopo quello di una decina di giorni fa.

“Il sindaco di Messina, Federico Basile, e il sub commissario al risanamento, Santi Trovato, hanno risposto al mio appello lanciato una decina di giorni fa affermando che questi cittadini non hanno i requisiti per avere un alloggio dignitoso. Eppure il sub commissario ha tutti gli strumenti, previsti dalla legge, per operare attraverso una deroga, già utilizzata in passato per le situazioni più drammatiche come questa.  Pur avendo a disposizione strumenti e risorse per intervenire grazie alla legge speciale che con tanta fatica è stata approvata in Parlamento, non si fa nulla per evitare che bambini neonati vivano sotto le lamiere. Continuerò ad oppormi all’inerzia o peggio all’incapacità”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Ragazzino autistico sospeso, i garanti comunali dicono no
Ciucci: “Il Ponte sullo Stretto supera il concetto di insularità per una regione di 5 milioni di abitanti”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED