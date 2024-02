Viaggio di fede e comunione: l’Arcivescovo in visita pastorale a Furci, Pagliara e Mandanici

Mons. Accolla si immergerà nella vita quotidiana delle parrocchie. Tutti gli appuntamenti

Cresce l’attesa per la Visita pastorale dell’Arcivescovo di Messina, mons. Giovanni Accolla nelle comunità di Pagliara, Rocchenere, Mandanici, Furci Siculo e Grotte. Tanti gli spunti di riflessione con al centro momenti di comunione e gli incontri programma dal 7 al 19 febbraio prossimi. Un’occasione per rinsaldare i legami all’interno dell’Unità Pastorale e vivere la fede in modo autentico e coinvolgente. l’Arcivescovo si immergerà nella vita quotidiana delle parrocchie, incontrando fedeli di ogni età e provenienza. La sua presenza sarà un faro di luce e speranza, un invito a camminare insieme verso un futuro di fede e di crescita. Cuore pulsante della Visita Pastorale saranno le celebrazioni eucaristiche presiedute da mons. Accolla e dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, che lo affianca in questo viaggio. Momenti di intensa spiritualità in cui la comunità si unirà in preghiera e ascolto della Parola. Ma non solo: veglie di preghiera, catechesi, incontri con le autorità civili e militari e visite ad anziani e ammalati arricchiranno il programma.

Grande attenzione verso i giovani

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai giovani, con momenti di confronto e dialogo a loro dedicati. La loro voce e il loro entusiasmo saranno linfa vitale per la Chiesa del futuro. La Visita Pastorale non sarà solo un evento religioso, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo della Chiesa nella società. Mons. Accolla incontrerà le autorità locali e i rappresentanti delle diverse realtà del territorio, per un dialogo aperto e costruttivo.

Al termine di questa esperienza, ogni parrocchia redigerà un articolo per il sito web dell’Arcidiocesi, condividendo emozioni, riflessioni e fotografie. La Visita Pastorale è un invito a tutti a riscoprire la bellezza della fede e a vivere la Chiesa come una casa accogliente e aperta a tutti. Un’occasione per camminare insieme, sostenuti dalla speranza e dalla gioia del Vangelo.

Calendario degli impegni dell’Unità Pastorale:

Mercoledì 7 febbraio 2024: