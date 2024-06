Viale Boccetta. Sporcizia alla fermata Atm

L'installazione delle nuove pensiline è sicuramente da apprezzzare. Non lo è altrettanto la mancata pulizia dell'area circostante e interna alle strutture

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da un mese che non si spazza o si svuota il cassetto”.

Non è la prima volta che ci vene inviata una segnalazione in cui si evidenzia la sporcizia intorno e dentro le pensiline. In questo caso ci troviamo sul viale Boccetta, all’altezza della fontana Arena. Qualche giorno fa ne abbiamo pubblicata una che riguardava una fermata in Via Pietro Castelli.

Lo sforzo che sta compiendo l’Atm per rendere più confortevole possibile l’attesa degli utenti è certamente da apprezzare. Non lo è altrettanto la mancata pulizia dell’area circostante e interna alle nuove e moderne pensiline. Chiediamo, a questo proposito, un intervento tempestivo di Messina Servizi.