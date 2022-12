"Viene Natale", ecco i protagonisti del doppio concerto in piazza Duomo a Messina - Tempostretto

Sarà eseguito per la prima volta dal vivo il brano solidale realizzato da 30 artisti siciliani durante la pandemia

MESSINA – Due concerti per l’evento “Viene Natale (Finalmente vicini)” che animerà Piazza Duomo nelle serate del 22 e 23 dicembre prossimi, portando sul palco un ricco parterre di cantanti siciliani, alcuni dei quali protagonisti dell’omonimo brano realizzato nel 2020, in piena pandemia, da 30 artisti siciliani. Un brano solidale pubblicato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e promozione della Salute Sicilia per l’Italia della Regione Siciliana e della Fondazione Giglio di Cefalù, e che servì a raccogliere fondi a sostegno del personale sanitario impegnato sul fronte della pandemia.

Per la prima volta la canzone “Viene Natale (se stiamo lontani staremo vicini)” sarà eseguita dal vivo, giovedì 22 dicembre, sul palco di Piazza Duomo, con i 40 bambini del Coro Interscolastico Vincenzo Bellini e alcuni degli artisti siciliani protagonisti del progetto. La partecipazione ai due concerti, che rientrano tra le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Messina, è gratuita.

I protagonisti delle due serate

Giovedì 22 dicembre – ore 21.00: Lello Analfino, Tony Canto, Luca Madonia, Ivan Segreto, Mario Venuti, Coro Interscolastico Vincenzo Bellini diretto da Daniela Giambra.

Venerdì 23 dicembre – ore 21.00: Babil on Suite, Daria Biancardi, Kaballà, Mario Incudine, Miele, Picciotto ft. Bruna e Gheesa.

“Viene Natale” è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. Il brano è stato scritto da Kaballà, Vincenzina Cirillo e Lello Analfino, musiche di Kaballà, produzione artistica di Christian Rigano e produzione esecutiva di Nuccio La Ferlita e Alessandra Nalon. È ancora possibile donare grazie alla campagna di promozione della salute e di sensibilizzazione Sicilia per l’Italia, tramite un’offerta libera all’Iban attivato per l’occasione dalla Fondazione Giglio (Iban: IT89B0623043260000015073028).

