Vigilia del derby dello Stretto, Romano: “Sarà una partita di grandi emozioni”

Pronti a dare il 100% in campo assicura l'allenatore biancoscudato. La partita domenica alle ore 15 al "Franco Scoglio" sarà vietata ai residenti di Reggio Calabria

MESSINA – Il derby che mancava da nove anni si giocherà domani al Franco Scoglio. Alle ore 15 la Reggina varcherà lo Stretto e si troverà di fronte la truppa di Giuseppe Romano. Una sfida che va oltre la classifica o la categoria perché come ricorda il mister, e come ha ricordato ieri l’ex capitano Carmine Coppola che ha fatto visita alla squadra, è una partita dal sapore diverso e che provoca emozioni forti. Prima di tutto alla piazza, a cui il tecnico ammette che si vuole regalare un risultato importante. Ad arbitrare sarà il signor Juri Gallorini di Arezzo, suoi assistenti saranno Fabio Cattaneo di Monza e Alessandro Pascoli di Macerata. La trasferta per i residenti nella provincia di Reggio Calabria è vietata da disposizioni della prefettura di Messina, quindi per l’occasione oltre al biglietto verrà richiesto ai tornelli di esibire anche un documento in corso di validità.

In attesa dell’ufficialità dei convocati non sarà sicuramente della sfida Lorenzo Bosia, infortunatosi ad Enna e a riposo in settimana. Non ci sarà in panchina Davide Messina, l’allenatore dei portieri è stato squalificato proprio nell’ultima trasferta per essere uscito dall’area tecnica. La squadra amaranto, allenata da Bruno Trocini, allestita ormai da anni per il salto di categoria non potrà contare sul messinese ed ex della sfida Antonino Ragusa, operato recentemente alla spalla e quindi non disponibile per il derby dello Stretto. Tra gli ospiti anche l’ex biancoscudato Paolo Grillo.

La Reggina in questo momento ha collezionato in campionato otto punti, uno meno del Messina, parliamo di quelli ottenuti sul campo e quindi non tenendo conto della penalizzazione. Nell’ultima uscita in casa gli amaranto contro il Ragusa hanno prevalso per 2-0, poi a metà settimana un altro impegno in Coppa Italia contro il Sambiase (vittoria per 1-0) che potrebbe farsi sentire sulle gambe e sulla testa. I biancoscudati invece hanno lavorato per tutta la settimana e vengono da tre risultati utili consecutivi, la vittoria però manca da due giornate e i tre punti in casa, come i gol tra le mura amiche, ancora latitano.

Le dichiarazioni del tecnico Romano

Così il tecnico dell’Acr Messina alla vigilia del derby dello Stretto: “È una partita particolare, un derby storico con due società blasonate. Il Messina guai se non darà il 100% in campo, bisogna entrare, in particolar modo perché è la regina, con la bava alla bocca e gli occhi di fuoco. Sarà una partita come sempre di grande emozioni, noi ci siamo preparati bene per affrontarla nella maniera giusta. Carmine Coppola personalmente non lo vedevo da un po’ di anni, aggressivo sempre e ci ha dato un’ulteriore carica e sostegno, lotteremo anche per il nostro ex capitano. Abbiamo lavorato sui nostri principi in settimana e su quello che sarà il clima derby, ai ragazzi abbiamo detto che non è una partita come le altre, la gente ci tiene e anche noi. Speriamo di regalarci e regalare loro un grande risultato e una grande prestazione”.