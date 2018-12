Etna in eruzione. Solo 4 voli all'ora all'aeroporto di Catania

In seguito alla ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna, dalle ore 14 di oggi (24 dicembre) lo spazio aereo dell’Aeroporto di Catania è chiuso. Nel dettaglio: dalle ore 14 non si atterra a Fontanarossa e i voli in arrivo saranno dirottati su altri scali; mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire il prima possibile.

Per qualsiasi informazione sui singoli voli è necessario rivolgersi esclusivamente alle compagnie aeree. Soprattutto i passeggeri in partenza con voli pomeridiani, prima di mettersi in viaggio per l'aeroporto di Catania, dovranno necessariamente contattare le compagnie aeree che, in base alla rotazione degli aeromobili, potrebbero anche cancellare il volo.

AGGIORNAMENTO ORE 15: riaperto un settore di spazio aereo. Consentirà l'arrivo di quattro aerei all'ora. Per informazioni sui voli bisogna ancora rivolgersi alle compagnie aeree. Alle 17 si riunirà di nuovo l'unità di crisi.