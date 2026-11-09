 "Villa Dante al buio e senza servizi igienici, intervengano Comune e Messina Social City"

“Villa Dante al buio e senza servizi igienici, intervengano Comune e Messina Social City”

Redazione

“Villa Dante al buio e senza servizi igienici, intervengano Comune e Messina Social City”

lunedì 09 Novembre 2026 - 08:06

Cacciotto, Barresi e Minutoli (III Municipalità) chiedono un intervento immediato per "gravi disservizi"

MESSINA – “Gravi disservizi all’interno  di Villa Dante, una delle principali aree verdi della città, quotidianamente frequentata da famiglie, bambini e anziani. Villa Dante è al buio e senza servizi igienici”. A denunciare le criticità e a richiedere un intervento urgente all’amministrazione comunale sono i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), i quali hanno trasmesso una nota ufficiale indirizzata al sindaco Basile, all’assessore ai Lavori pubblici Caminiti e alla Messina Social City.  

Il consigliere Cacciotto aveva già chiesto interventi urgenti nel mese di settembre (nella foto).

“Inaccessibilità dei servizi igienici e nelle ore serali gran parte di Villa Dante rimane al buio”

Due i problemi principali evidenziati dai consiglieri: “In primis inaccessibilità dei servizi igienici perché i bagni interni alla struttura risultano chiusi e inagibili a causa della mancanza d’acqua. I frequentatori del parco vengono dirottati verso il centro anziani, generando forti disagi sia per l’utenza sia per il normale svolgimento delle attività del centro stesso.  E, secondo importante elemento critico, carenza dell’illuminazione pubblica. Nelle ore serali gran parte della villa rimane al buio a causa dello spegnimento di numerose lampade e punti luce, compromettendo la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici”.  

“Si tratta di criticità intollerabili che compromettono la funzionalità di una struttura fondamentale per la cittadinanza”, sottolineano Cacciotto, Barresi e Minutoli.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Messina, chiuso parco giochi in via Croce rossa: non aveva la licenza
A20, lavori finiti tra Villafranca e Rometta. Ma per la riapertura servono i “tempi tecnici”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED