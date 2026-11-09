“Villa Dante al buio e senza servizi igienici, intervengano Comune e Messina Social City”

Cacciotto, Barresi e Minutoli (III Municipalità) chiedono un intervento immediato per "gravi disservizi"

MESSINA – “Gravi disservizi all’interno di Villa Dante, una delle principali aree verdi della città, quotidianamente frequentata da famiglie, bambini e anziani. Villa Dante è al buio e senza servizi igienici”. A denunciare le criticità e a richiedere un intervento urgente all’amministrazione comunale sono i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), i quali hanno trasmesso una nota ufficiale indirizzata al sindaco Basile, all’assessore ai Lavori pubblici Caminiti e alla Messina Social City.

Il consigliere Cacciotto aveva già chiesto interventi urgenti nel mese di settembre (nella foto).

“Inaccessibilità dei servizi igienici e nelle ore serali gran parte di Villa Dante rimane al buio”

Due i problemi principali evidenziati dai consiglieri: “In primis inaccessibilità dei servizi igienici perché i bagni interni alla struttura risultano chiusi e inagibili a causa della mancanza d’acqua. I frequentatori del parco vengono dirottati verso il centro anziani, generando forti disagi sia per l’utenza sia per il normale svolgimento delle attività del centro stesso. E, secondo importante elemento critico, carenza dell’illuminazione pubblica. Nelle ore serali gran parte della villa rimane al buio a causa dello spegnimento di numerose lampade e punti luce, compromettendo la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici”.

“Si tratta di criticità intollerabili che compromettono la funzionalità di una struttura fondamentale per la cittadinanza”, sottolineano Cacciotto, Barresi e Minutoli.