 Villa Margi. 27enne muore 15 giorni dopo l'incidente

Villa Margi. 27enne muore 15 giorni dopo l’incidente

Redazione

Villa Margi. 27enne muore 15 giorni dopo l’incidente

lunedì 29 Settembre 2025 - 13:26

Era stato dimesso dall'ospedale ma è morto improvvisamente ieri

REITANO (ME). La comunità di Villa Margi e l’hinterland di Santo Stefano di Camastra sono sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Agostino Miragliotta, un ventisettenne molto stimato in paese.

Il giovane ha perso la vita nel pomeriggio di domenica, nella propria abitazione, a causa di quello che sembra essere stato un arresto cardiocircolatorio fulminante.

La tragedia è ancora più toccante se si considera che solo due settimane fa, il 13 settembre, Agostino era stato coinvolto in un grave incidente motociclistico in Contrada Vegna. L’entità del trauma aveva richiesto il trasferimento d’urgenza in elicottero a Messina.

Nonostante le condizioni inizialmente preoccupanti, il ragazzo si era ripreso ed era stato dimesso pochi giorni fa, potendo così tornare a casa. La sua morte inattesa ha gettato nello sconforto l’intera area.

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Camastra, dove il giovane era conosciuto, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di martedì 30 settembre. I funerali si svolgeranno alle ore 15:30 nella Chiesa Madre del centro stefanese, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Pre Festival degli Aquiloni: si colora il cielo di Santa Margherita VIDEO e FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED