Villa Margi. 27enne muore 15 giorni dopo l’incidente

Era stato dimesso dall'ospedale ma è morto improvvisamente ieri

REITANO (ME). La comunità di Villa Margi e l’hinterland di Santo Stefano di Camastra sono sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Agostino Miragliotta, un ventisettenne molto stimato in paese.

Il giovane ha perso la vita nel pomeriggio di domenica, nella propria abitazione, a causa di quello che sembra essere stato un arresto cardiocircolatorio fulminante.

La tragedia è ancora più toccante se si considera che solo due settimane fa, il 13 settembre, Agostino era stato coinvolto in un grave incidente motociclistico in Contrada Vegna. L’entità del trauma aveva richiesto il trasferimento d’urgenza in elicottero a Messina.

Nonostante le condizioni inizialmente preoccupanti, il ragazzo si era ripreso ed era stato dimesso pochi giorni fa, potendo così tornare a casa. La sua morte inattesa ha gettato nello sconforto l’intera area.

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Camastra, dove il giovane era conosciuto, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di martedì 30 settembre. I funerali si svolgeranno alle ore 15:30 nella Chiesa Madre del centro stefanese, dove la comunità potrà stringersi attorno alla famiglia.