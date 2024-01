Villa Quasimodo: dall’addio alle recinzioni a luci e telecamere, si punta a partire a giugno coi lavori

Il progetto non è stato ancora completato ma l'intenzione è di cominciare a metà 2024: costerà circa 470mila euro

MESSINA – Villetta Quasimodo cambierà volto così come quasi tutta l’area intorno, tra la riqualificazione del palazzo Satellite, la fontana danzante già presentata da Amam e, poco distante, l’I-Hub. Di quella che diventerà una vera e propria piazza si è tornati a parlare anche oggi, durante la quinta commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti, con ospiti gli assessori Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli.

L’obiettivo è partire coi lavori da giugno

Nessun nuovo dettaglio, visto che il progetto non è stato ancora completato, ma sono stati confermati quelli già emersi nelle scorse settimane. La villetta sarà completamente aperta, eliminando le barriere, e diventerà un luogo di passaggio. Lo ha spiegato l’assessore Caminiti: “Il primo atto di indirizzo è stato quello di eliminare la recinzione e farlo diventare un luogo aperto, rifacendo la pavimentazione, l’illuminazione e riqualificandola. Ma in quella zona ci saranno anche l’I-hub, la riqualificazione del palazzo satellite, e tanti altri elementi di quella zona. Abbiamo messo da parte questi 470mila euro. Nei prossimi due mesi vogliamo chiudere il progetto e partire con i lavori già da giugno”.

E non ci si vuole fermare. L’assessore Minutoli ha infatti affermato che non si tratterà dell’unico spazio verde sistemato in città: “Ci stiamo occupando anche di guardare ad altri spazi e vogliamo riqualificare tutti quelli che non sono utilizzati e usufruibili al 100 per cento”. Intanto manca sempre meno alla riapertura totale di Villa Dante.