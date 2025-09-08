Villa Quasimodo, il rup: “Una piazza aperta e videosorvegliata, i pini saranno salvaguardati”

Ci sarà un percorso pedonale in diagonale con asfalto drenante, poi fiori, tavoli e sedute per socializzare. I giochi saranno smontati e conservati

MESSINA – Messina riavrà presto la sua Villa Quasimodo, ma in una veste totalmente nuova. La notizia dell’avvio dei lavori per la riqualificazione dell’area, che sorge a poche decine di metri dalla Stazione Centrale e da piazza Cairoli, ha destato molta curiosità in città. La “villetta” sarà interamente trasformata e i lavori per sistemarla dureranno 300 giorni.

Il rup: “I giochi saranno smontati e riutilizzati”

Se n’è parlato oggi, tre giorni dopo l’apertura del cantiere, anche in prima commissione consiliare. Il presidente Salvatore Papa ha fatto intervenire l’ingegnere di Messina Servizi Benedetto Alberti, rup dell’opera. Quest’ultimo, parlando di Villa Quasimodo, ha spiegato: “Dopo tutta una serie di tavoli tecnici che si sono svolti con il sindaco e gli assessori sono stati affidati alla Messina Servizi questi lavori. Il progetto prevede la riqualificazione della villetta, aperta come una piazza, per rendere più diretta la comunicazione tra Piazza Cairoli e la stazione. Verrà eliminato tutto il muro perimetrale, che si sta per demolire. Nella prima fase stiamo smontando i giochi presenti che sono in buone condizioni e saranno riutilizzati”.

Anche i pini di Villa Quasimodo saranno salvaguardati

“È previsto – ha proseguito – un percorso pedonale diagonale in asfalto drenante, così da non arrecare danno ai pini presenti nella Villa Quasimodo. I pini saranno tutti salvaguardati, con il controllo del nostro agronomo. Altra peculiarità sarà la gestione delle aree con una terra stabilizzata. Non si può coprire tutto a verde a causa dell’ombra, ma sono previsti vasi di fiori, tavoli e sedute per la socializzazione. Ci sono parti di muratura antiche che saranno salvaguardati con plexiglas e ci saranno targhe per spiegare la rilevanza storica. Non sono previsti scavi se non quelli per l’impianto di illuminazione. Lo spazio sarà visibile e con impianto di videosorveglianza a controllare tutto. Abbiamo anche predisposto che ci sarà una scritta con versi da ‘Il falso e il vero verde’, che richiama al senso di convivialità della piazza”.