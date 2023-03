Villa San Giovanni. Il gruppo Agesci ha celebrato la giornata mondiale del pensiero - Tempostretto

Il gruppo Agesci di Villa San Giovanni ha celebrato la giornata mondiale del pensiero in onore del fondatore del movimento scout, Baden Powell

VILLA SAN GIOVANNI – L’Associazione guide e scout cattolici italiani di Villa San Giovanni ha celebrato la giornata mondiale del pensiero in onore del fondatore del movimento scout, Baden Powell. Il 25 e 26 febbraio scorsi a piazza Valsesia, col patrocinio del Comune di Villa San Giovanni, sono state organizzate attività rivolte ai soci, ma anche per dare un contributo concreto alla comunità villese al fine di scuotere le coscienze e riappropriarsi di uno spirito identitario che li vede e vuole protagonisti e costruttori del proprio futuro in un’ottica di rinnovato entusiasmo per la promozione delle risorse personali e la prevenzione del disagio giovanile.

La scelta del luogo dell’incontro, piazza Valsesia, è stata fatta appositamente per rimarcare che le piazze devono essere un luogo di aggregazione tranquillo sano e condiviso, e non scenario di fatti spiacevoli come quelli che si sono verificati di recente ed ai quali il gruppo Agesci 1 si oppone fermamente. Alla manifestazione, che ha avuto un massiccio coinvolgimento, hanno dato il loro contributo altre associazioni: Masci 1 e 2, Ora di A.Gi.Re., Smail, Specialmente Preziosi, Pace sulla terra, Azione Cattolica Italiana della parrocchia Maria SS. del Rosario PP. Somaschi Villa San Giovanni, arcidiocesi Reggio-Bova. Anche l’Istituto professionale alberghiero turistico ha partecipato all’evento, con l’allestimento di uno stand degustativo con l’offerta di crispelle e chiacchere preparate dagli studenti.