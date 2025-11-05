 Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina

Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina

Dario Rondinella

Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina

Tag:

mercoledì 05 Novembre 2025 - 08:57

6 kg e mezzo di cocaina e mezzo kg di hashish per un valore di 1 milione e mezzo di euro

VILLA SAN GIOVANNI – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato in flagranza di reato, a Villa San Giovanni, un 54enne residente in provincia di Ragusa, sorpreso mentre trasportava circa 7 kg di sostanze stupefacenti a bordo di un autoarticolato diretto in Sicilia.

L’operazione è scaturita da un piano di controlli economici del territorio, con particolare attenzione alle aree portuali e ai flussi verso l’isola. Il mezzo è stato fermato nei pressi degli imbarcaderi dopo che il conducente aveva eseguito una manovra sospetta e mostrato un comportamento anomalo alla vista dei militari.

Con l’ausilio delle unità cinofile Syria e Quixy, i finanzieri hanno scoperto, nascosti in una scatola tra la merce trasportata, sei panetti di cocaina (6,5 kg) e cinque panetti di hashish (0,5 kg), per un totale di circa sette chilogrammi di droga.

Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati anche il camion e il telefono cellulare dell’indagato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nel carcere di Arghillà con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo le stime degli investigatori, la droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione e mezzo di euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Pd, il dialogo possibile con De Luca e Basile nell’interesse di Messina
Messina. 32enne in gravi condizioni dopo essere precipitata dal primo piano
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED