Villetta Aurora nel degrado, giochi distrutti e buche pericolose VIDEO - Tempostretto

La villetta sorge nel villaggio di Ponte Schiavo, da tempo abbandonata e vittima dei vandali

MESSINA. Giochi per bambini distrutti, pavimentazione saltata, pali della luce rubati. Quella che dovrebbe essere un’area di aggregazione e svago per gli abitanti di Ponte Schiavo, è diventata ormai un parco abbandonato. Costruita nel 2009 dalla Provincia Regionale, la villetta Aurora è stata per tanto tempo uno spazio vivo, frequentato da bambini e famiglie. Da qualche anno versa ormai in stato di abbandono, terra di vandali e incivili. A denunciare la situazione il consigliere della I Municipalità Antonino Spuria: “Una situazione di degrado e anche pericolosa per i bambini, con la scuola elementare che si trova proprio accanto la villa”.

Appena un mese fa l’ultimo grave episodio: un container è stato dato alle fiamme. Oggi nella villetta restano solo lamiere contorte, pericolose buche sul terreno, giochi fatti a pezzi e tanta amarezza da parte degli abitanti del villaggio.