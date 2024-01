"Virna è scomparsa nel nulla": da cinque giorni si cerca la gattina di appena 6 mesi - Tempostretto

La piccola gatta è sparita il 27 dicembre in zona Pace. Tanti appelli in pochi giorni per ritrovarla

MESSINA – Si chiama Virna, ha appena sei mesi ed è scomparsa nel nulla. Si tratta di una piccola gattina, nera, arancione, bianca e dalle mille sfumature, di cui già dal 27 dicembre si sono perse le tracce. A denunciarne la scomparsa sui social è stata la dottoressa Valentina Micali, veterinaria che ha accudito la gatta sin dalla prima settimana di vita, dopo averla trovata per strada.

Da cinque giorni, però, non si hanno più notizie. Virna è scomparsa in zona Pace e la speranza è che qualcuno l’abbia accudita in questi giorni ma che possa anche raccogliere l’appello della dottoressa Micali. Per chiunque la vedesse o trovasse, potrà contattare il numero 348 840 0244.

Negli ultimi giorni, a cavallo di Capodanno, si sono moltiplicati sui social gli appelli per animali scomparsi, alcuni per fortuna già ritrovati. E continuano anche a esserci casi di abbandono, che si spera possano diminuire sempre di più nel corso del tempo.