“Visione e sviluppo di Naso”, il confronto il 31 ottobre

NASO – “Visione e sviluppo di Naso nel comprensorio tirrenico-nebroideo”. Un convegno promosso dal Municipio Città di Naso: l’appuntamento è venerdì 31 ottobre, dalle 10 alle 13, al Teatro “Vittorio Alfieri”.
I saluti istituzionali saranno del sindaco Gaetano Nanì, delle dirigenti scolastiche Maria Ricciardello, dell’Istituto professionale “Francesco Portale” di Naso, e Maria Miceli, della scuola secondaria di primo grado”Buttà-Incudine”. Al dibattito parteciperanno i docenti e gli scuole secondarie della città di Naso.
Il coordinatore è il professore Salvatore Bottari (UniMe). Il convegno, nella prima parte, con le relazioni degli studiosi dell’Università di Messina, Salvatore Pantano e Vittorio Tumeo, ripercorrerà le vicende storiche e istituzionali che vanno dallo Statuto Albertino del 1848 all’entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, con riferimenti alla Sicilia coeva. In tale quadro nazionale e regionale si inseriranno le considerazioni del professore Marcel Pidalà riguardanti lo sviluppo territoriale, urbanistico e paesaggistico di Naso nell’ area tirrenica e nebroidea. Il dottore Salvatore Barone parlerà di un illustre giurista, Carmelo Controsceri , e dell’ editore giuridico Antonino Giuffrè, nasitani e motivo d’orgoglio per gli abitanti del paese.
Il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio. si soffermerà sulle necessità adeguare i collegamenti stradali e autostradali dei Nebrodi alle esigenze logistiche che susciterà l’eventuale costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.
Il presidente del Gal Nebrodi, Francesco Calanna, parlerà della ricchezza dell’ ecosistema tirrenico nebroideo e dell’ economia sostenibile che esco genera. I presidenti degli storici circoli nasitani (Agatirso,Vittorio Alfieri e La Concordia), rispettivamente Carla Milio, Alfredo Portinari e Maurizio Triscari, ricorderanno il ruolo storico, culturale e sociale che questi sodalizi continuano a svolgere nella città di San Cono Abate, concittadino e patrono, e dell’avvocato e deputato Francesco Lo Sardo, difensore dei lavoratori e martire della libertà.
Infine il dirigente scolastico Massimo Cono Pietropaolo farà un breve excursus sulla storia millenaria di Naso, “civiltà municipale” come la definì Carlo Incudine in “Naso illustrata”, in anni recenti riedita a cura di Giuseppe Buttà, professore emerito della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina.
