Vivono in Germania, si sposano ad Agrigento e festeggiano al concerto dei Negramaro

Kety e Crescenzo hanno celebrato il loro amore nella prima data di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Bandana del tour, palloncino a forma di astronauta e una gran voglia di festeggiare il loro amore. Kety Romano e Crescenzo Muto si sono presentati così alla prima tappa del tour dei Negramaro al PalaRescifina. I due sposini vivono in Germania da alcuni anni e hanno deciso di sposarsi ad Agrigento il 18 ottobre. Cinque giorni dopo, in occasione del compleanno di Kety, il marito le ha regalato i biglietti per il primo concerto messinese della band.

Un gruppo di amiche arriva dall’isola di Marettimo

Accanto a loro un gruppo di amiche provenienti dall’isola di Marettimo. Indossano tutte la bandana del nuovo album dei Negramaro “Free love” e un gran sorriso per il concerto che sta per iniziare. “Ci siamo svegliate alle 5 del mattino per prendere il traghetto dalle isole Egadi e poi arrivare qui a Messina. E’ stato un lungo viaggio ma ne è valsa la pena”, raccontano.

Fra I fan del Negramaro le pallavoliste di Akademia Sant’Anna

Fra i fan in platea anche le giocatrici della squadra Akademia Sant’Anna. Le ragazze si allenano abitualmente al PalaRescifina ma in questa occasione sono entrate nel palazzetto senza ginocchiere e con i gadget del concerto. Sono tutte giovanissime, fra i 20 e i 26 anni. Arrivano da diverse città d’Italia e alcune dall’estero, vivono a Messina per inseguire il loro sogno di giocare a pallavolo. “In questi giorni non ci siamo allenate qui perché il palazzetto era occupato per il montaggio del palco, oggi siamo felici di assistere allo show”, raccontano.

