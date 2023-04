Volley femminile, l'istituto comprensivo di Alì Terme approda alle semifinali regionali - Tempostretto

Vittoria al Palanebiolo contro la formazione della Scuola secondaria di Primo grado “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li Battiati

ALI’ TERME – La squadra femminile di pallavolo dell’Istituto comprensivo di Alì Terme ha vinto la competizione interprovinciale contro la squadra della Scuola secondaria di Primo grado “Mario Pluchinotta” di Sant’Agata Li Battiati qualificandosi per le semifinali regionali. Le alunne di Alì Terme hanno giocato questa mattina un’entusiasmante partita al Palanebiolo di Messina, vincendo per due set a uno. Con grande soddisfazione della comunità scolastica la squadra si è distinta, riportando la vittoria che la proietta verso la finale regionale che si disputerà nel mese di Maggio. Le ragazze hanno dato prova di sana competitività, cosa che le ha spinte a fare gioco di squadra, nel rispetto del fair play. Tuttavia, questo risultato è anche dovuto alla sinergia sviluppatasi tra i membri del team docenti e di tutti i componenti della scuola. L’allenatrice della squadra è la professoressa Cettina Catania che si avvale della collaborazione del professore Domenico Villari esperto di scuola attiva junior. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla squadra alla dirigente scolastica Maria Elena Carbone per aver consentito la realizzazione di questa esperienza, regalando agli alunni la possibilità di concretizzare il sogno di essere protagonisti della competizione sportiva. Il grazie è stato ricambiato a tutti gli alunni, sempre pronti a rispondere con grande passione alle iniziative proposte e alle famiglie che, supportando l’azione educativa della scuola, affidano la cura e la formazione dei propri figli all’istituzione scolastico.