Volley serie C, termina la stagione regolare diverse messinesi ai playoff

Ai playoff a giocarsi una promozione in serie B nazionale al maschie Jonica Volley e Sicily Bvs, al femminile Messina Volley

Campionati quasi conclusi, molte partite saranno recuperate oggi dopo gli spostamenti dovuti ai funerali di Papa Francesco, ma i verdetti sono ormai già certi per le squadre messinesi. Si parte dalla serie C femminile dove il Messina Volley andrà ai playoff per la promozione in B2 avendo chiuso al secondo posto nel girone B, retrocesse invece Pallavolo Oliveri e Team Volley Messina. Le leonesse gialloblù attendono la classifica avulsa dei tre gironi per conoscere il loro cammino e la prima avversaria di questa post season che sarà certamente impegnativa.

In questo campionato sfuma l’obiettivo playoff per la Nino Romano, la squadra di coach Maccotta ha onorato l’impegno fino all’ultima giornata e dopo la vittoria netta in casa contro Santa Teresa che ha chiuso la stagione delle mamertine in tecnico ha dichiarato: “Ho ringraziato tutta la squadra dell’impegno dimostrato perché, anche in questo periodo in cui non c’erano più obiettivi di campionato, hanno saputo interpretare bene quello che avevo chiesto. Quest’anno i positivi esordi di Greta e Kristel, due under 16, in prima squadra mi rendono orgoglioso. Dare dei voti non mi piace ma posso dire che abbiamo dimostrato cosa significa essere squadra”.

Per la Team Volley invece una partita quasi impossibile contro la capolista imbattuta Pallavolo Zafferana con comunque nulla più in palio per entrambe le formazioni, così coach Paola Laganà al termine della partita giocata alla Juvara: “Non era questa la partita da vincere contro un’ottima squadra prima in classifica, all’inizio del primo set abbiamo giocato e ci siamo difesi bene. Si conclude sempre col sorriso, abbiamo avuto tanti infortuni che ci hanno costretto ad adattare sempre formazioni diverse. Essere ultime in classifica ha pesato quest’anno, vincere ti aiuta a vincere, perdere pesa anche emotivamente. Abbiamo fatto un’esperienza anche se non eravamo pronte, ci abbiamo provato e abbiamo portato l’esperienza a casa”.

Due messinesi ai playoff nel campionato maschie

Imbattuta la Jonica Volley Santa Teresa che ha dominato il girone B dove c’era anche la Team Volley maschile che si è salvata. La formazione jonica ora avrà subito una chance di salire immediatamente di categoria nel doppio scontro dove si troverà di fronte la prima del girone A, la palermitana Atletica Termini, già sconfitta nella finale di Coppa Sicilia. non dovesse farcela immediatamente sfiderebbe la vincente della semifinale fra seconda, Sicily Bvs da una parte, che ha chiuso il campionato un solo punto dietro Termini Imerese, e si è già rafforzata ulteriormente per questi playoff con l’ingaggio del centrale Pappalardo, elemento esperto che affiancherà il gruppo allenato da Tino Santacaterina che sfiderà il Giarre. Nello stesso girone salve la Play Barcellona e il Trinisi. Le buone notizie in casa tirrenica, sponda Sicily Bvs non sono finite, perché il gruppo femminile, allenato da Nelly Mazzulla che gioca anche, ha ottenuto la matematica promozione dalla Prima Divisione alla prossima Serie D regionale.

Classifica serie C girone B femminile

Pallavolo Zafferana 60 punti

Messina Volley* 48

Polisportiva Nino Romano 47

Golden Volley 36

Volley ’96* 31

Santa Teresa 28

Liberamente Aci Catena 20

Ssd UniMe 18

Teams Volley Catania 15

Pallavolo Oliveri 14

Team Volley Messina 10

Classifica serie C girone A maschile

Atletica Termini 57

Sicily Bvs 56

Play Volley Barcellona 40

Entello 39

Don Orione e Capacense 38

Volley Gibellina 30

Terrasini 28

Essepiauto 15

Trinisi 12

Club Leoni 11

Hobby Volley 4

Classifica serie C girone B maschile

Jonica Volley Santa Teresa 54 punti

Giarre 44

Gela, Gs Pozzallo 39

Agira 26

Ambiente Lab Team Volley 19

Pedara Volley 16

Paternò Volley 14

Modica 11

Viagrande 8