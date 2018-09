Via libera al bilancio di previsione "orfano": l'aula approva compatta

Prima è stato il turno del Piano triennale delle operepubbliche 2018-2020. Poi è toccato al bilancio di previsione 2018-2020. E’ stato un pomeriggio lungo, produttivo e di lavoro serrato nell’aula del consiglio comunale che ha visto consiglieri e amministrazione impegnati per quasi quattro ore a chiudere il cerchio sui due atti finanziari ereditati dall’amministrazione Accorinti.

Due importanti atti di programmazione finanziaria che però nessuno riconosce, un Piano delle opere pubbliche che De Luca ha definito “libro dei sogni”, un bilancio “ponte” che servirà solo a superare una fase transitoria per arrivare al primo bilancio che il sindaco De Luca annuncia già per i prossimi mesi.

Un Piano e un bilancio orfani, ma votati da una maggioranza bulgara. Al momento del voto sul bilancio di previsione 2018 in aula erano 27 i presenti: hanno detto sì 23 consiglieridai 5Stelle, Forza Italia, Bramanti sindaco, LiberaMe, Dr Sicilia Futura. Si sono astenuti in 4: come di consueto il presidente Claudio Cardile e poi i 3 consiglieri del Pd Antonella Russo, Felice Calabrò e Gaetano Gennaro. Un Pd che ha visto invece il sì di Libero Gioveni. Nessun contrario al bilancio 2018, con un’astensione che vuole essere apertura di credito per il futuro e con un’approvazione trasversale arrivata al termine di una discussione pacata e basata sui numeri portati in aula dal sindaco De Luca.

Votazione praticamente identica anche sul Piano triennaledelle opere pubbliche, atto che era propedeutico al bilancio e che allo stesso modo non appartiene a questa amministrazione. 5 gli emendamenti presentati però dal sindaco per provare a raddrizzare il tiro su delle spese che sono state inserite per poter incidere subito su quelle che sono state considerate come priorità su cui intervenire subito.

Francesca Stornante